خيط الجريمة.. صاحب ماركت يقتل شابا بالدقهلية بسبب الخلاف على سعر الجبنة

كتب سليم على

"اليوم السابع" يقدم فى سلسلة حلقات على مدار شهر رمضان، "خيط الجريمة"، والتي تقدم قصصا تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء على فك طلاسم الجريمة والوصول إلى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة، تلك القصص ليست دربا من الخيال، وإنما هى قصص حقيقية على أرض الواقع، ظل رجال الأمن فترات حتى وصلوا إلى "خيط الجريمة".

أقدم صاحب محل بقالة بمركز الكردي محافظة الدقهلية، على قتل شاب لنشوب خلاف بينهم أثناء شراء المجني علية "جبنة" وإختلافهم على سعرها.

تفاصيل الواقعة بدات بقيام المتهم"محمد.ح.م.ا"، 28 عاما صاحب محل بقالة بقتل المجني عليه "محمد محمد عبدالحميد علي"، عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد إذ أنه وعلي أثر مشادة كلامية نشبت فيما بينه والمجني عليه قام بالتعدي علية بالضرب بأن أستل سلاحًا أبيض "مطواه" مباغتا إياه بها مسددا له به ضربة واحدة أستقرت بيسار صدره قاصدًا من ذلك إزهاق روحة محدثًا ما قد حل به من إصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتة فنال بذلك مقصدة علي النحو المبين بالتحقيقات وبين أمر الإحالة أن المتهم أحرز بدون ترخيص او مسوغ قانوني سلاح ابيض "مطواه"،علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأكد علي الحسيني علي ،19 عاما، بائع منتجات ألبان خلال تحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، أنه حال توجهه الي الشاهد الثاني لبيعه بعض من منتجاتة نشبت مشاداه فيما بينه وبين المتهم والتي علي إثرها أنصرف عنه خائر النفس وحال ذلك تقابل مع المجني عليه ساردًا علي مسامعه ما آتاه المتهم فما كان من المجني عليه سوي ان أصطحبة الي محل المتهم لإلقاء اللوم علي الأخير، فنشبت مشاجرة فيما بينهم علي إثرها قام المتهم بالتعدي علي المجني عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "مطواه" مسددًا له بها ضربة واحدة استقرت بيسار صدرة محدثًا ما قد حل به من إصابات والتي علي إثرها سقط المجني علية أرضا بدراجتة النارية إبان محاولة فراره بها مدرجًا بدماءه.

وثبت بتقرير الصفة التشريحية للمجني علية وجود جرح مستوي الحواف واقع بيسار جدار الصدر أسفل الإبط وأن إصابتة بالصدر إصابة طعنية حيوية حديثة نافذة الي تجويف الصدر محدثة قطع بنسيج الرئة اليسري وبعضلة القلب ونزيف دموي جسيم بتجويف الصدر