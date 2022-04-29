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"حياة كريمة" تنظم حفل إفطار خيرى بـ9 محافظات لـ2500 فرد.. صور

الجمعة، 29 أبريل 2022 12:01 ص
"حياة كريمة" تنظم حفل إفطار خيرى بـ9 محافظات لـ2500 فرد.. صور حفل الإفطار
كتب محمود العمرى

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نظمت مؤسسة حياة كريمة حفل إفطار خيرى تحت شعار "لمة العيلة" بـ9 محافظات مختلفة فى وقت واحد وهى محافظات الفيوم، المنيا، الجيزة، الدقهلية، كفر الشيخ، قنا، اسوان، المنوفية والشرقية.

 

واستطاعت فرق الرصد الميدانى لمؤسسة حياة كريمة على مدار الايام الماضية من تجهيز كافة الاستعدادات على الارض بمختلف المحافظات لإفطار ما يقرب من 2500 فرد من الأهالى الأكثر استحقاقا.

 

ويأتى ذلك فى إطار إيمان مؤسسة حياة كريمة بالدور المجتمعى تجاه الفئات الاولى بالرعاية، بهدف توفير كافة سبل الحياة الكريمة وإدخال السرور على المواطنين خلال شهر رمضان المعظم.

 

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حياة كريمة

حفل افطار خيرى

مبادرة حياة كريمة

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