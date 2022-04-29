حملة للتوعية بعدم الإسراف فى استخدام المياه قبل عيد الفطر بسوهاج.. صور

سوهاج محمود مقبول

وجهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، حملة لتوعية المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه في إطار الحفاظ على مياه الشرب وخاصة فى الفترات التى تزيد بها استهلاك المواطنين قبل عيد الفطر المبارك، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأشار إلى أن الحملة تستهدف توعية المواطنين بعدم الإسراف فى استخدام المياه فى غسيل السجاد والتنظيف، وكذلك تجنب رش الشوارع بالمياه حفاظاً على مياه الشرب.

وأوضحت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف، أن الحملة ضمت مجموعة أنشطة تمثلت فى عقد عدة ندوات بالتعاون مع المجلس القومى للمراة ومنطقة سوهاج الأزهرية، وكذلك من خلال سيارة التوعية المتنقلة لنشر رسالة ترشيد الاستهلاك والحفاظ على شبكات الصرف الصحى والحد من الإسراف فى المياه فى الأعمال المنزلية خلال الفترة التى تسبق عقد الفطر المبارك.



حملة لتوعية المواطنين بعدم الإسراف فى استخدام المياه (1)



حملة لتوعية المواطنين بعدم الإسراف فى استخدام المياه (2)



حملة لتوعية المواطنين بعدم الإسراف فى استخدام المياه (3)



حملة لتوعية المواطنين بعدم الإسراف فى استخدام المياه (4)



حملة لتوعية المواطنين بعدم الإسراف فى استخدام المياه (5)



حملة لتوعية المواطنين بعدم الإسراف فى استخدام المياه (6)



حملة لتوعية المواطنين بعدم الإسراف فى استخدام المياه (7)