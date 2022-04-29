"حسن الخاتمة".. موضوع قوافل الأزهر والأوقاف الدعوية بالمحافظات اليوم

كتب على عبد الرحمن

تنطلق اليوم الجمعة، 3 قوافل دعوية مشتركة بين وزارة الأوقاف ، والأزهر الشريف، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وذلك في محافظات "الجيزة- الشرقية- البحر الأحمر"، حيث تضم كل قافلة 10 علماء "5 من علماء الأزهر الشريف، و5 من علماء وزارة الأوقاف"، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "حسن الخاتمة".

وفيما يلى أسماء العلماء المشاركون في القافلة والمساجد المقرر التوجه إليها.

أولًا: مديرية أوقاف الجيزة (مدينة الضباط)

1. - الدكتور/ صبري حلمي محمد أبو غاياتي - مدير إدارة الدعوة بمديرية أوقاف الجيزة - أبو بكر الصديق- دهشور مدينة الضباط

2. - الشيخ/ عبد التواب حسين مهدي حسن - واعظ بالأزهر الشريف - عمر بن الخطاب- دهشور مدينة الضباط

3. - الشيخ/ أحمد عبدالعال السيد الكفراوي - إمام وخطيب - عثمان بن عفان- دهشور مدينة الضباط

4. - الشيخ/ كمال الدين ناصر أبو السعود جمعة - واعظ بالأزهر الشريف - الإيمان- مساكن الجيش مدينة الضباط

5. - الشيخ/ إسلام ماهر عبدالجيد شعبان - إمام وخطيب - الإخلاص- مساكن الجيش مدينة الضباط

6. - الشيخ/محمد وجيه مبروك عبدالعال - واعظ بالأزهر الشريف - أبو بكر الصديق- مساكن الجيش مدينة الضباط

7. - الشيخ/ إبراهيم شعبان رجب عبدالله - إمام وخطيب - الفردوس– مساكن الشرطة مدينة الضباط

8. - الشيخ/ عبدالوهاب محمد عبدالوهاب - واعظ بالأزهر الشريف - الرضوان – مساكن الشرطة مدينة الضباط

9. - الشيخ/ عبدالله فرج حماد النقيب - إمام وخطيب - الياسمين– مساكن الشرطة مدينة الضباط

10. - الشيخ/ محمد عادل موسى السيد - واعظ بالأزهر الشريف - الهدى – مساكن الشرطة مدينة الضباط

ثانيًا: مديرية أوقاف الشرقية( العاشر من رمضان)

1. الشيخ/ أحمد إسماعيل جودة قاسم - إمام وخطيب - عمر بن الخطاب – مجاورة 14

2. الشيخ/ عاطف إسماعيل دياب - واعظ بالأزهر الشريف - الرحمة- مجاورة 5

3. الشيخ/أحمد محمد أحمد عطية - إمام وخطيب - ابن عدنان – مجاورة 10

4. الشيخ/ محمد السيد حسني - واعظ بالأزهر الشريف - نور الإيمان – الأردنية

5. الشيخ/ حمدان محمد محمد أحمد - إمام وخطيب - طيبة السلام - مجاورة 45

6. الشيخ/ محمود صلاح الدين طه - واعظ بالأزهر الشريف - عمرو بن العاص- مجاورة 59

7. الشيخ/ أحمد محمد حسين إبراهيم مريم - إمام وخطيب - المبارك- مجاورة30

8. الشيخ/ أحمد نور الدين محمد - واعظ بالأزهر الشريف - العشيرة المحمدية- مجاورة 3

9. الشيخ/فوده السيد أحمد فوده - إمام وخطيب - بدر- مجاورة 2

10. الشيخ/ السيد رضوان السيد - واعظ بالأزهر الشريف - السلام- مجاورة 29

ثالثًا: مديرية أوقاف البحر الأحمر(الغردقة)

1. الشيخ/ حسام الدين محمود عبدالمنعم - إمام وخطيب - الميناء الكبير

2. الشيخ/ محمد أحمد خليل - واعظ بالأزهر الشريف - الشهيد عبدالمنعم رياض

3. الشيخ/ محمد المجلي محمود - إمام وخطيب - الرحمن بالسقالة

4. الشيخ/ ماهر فرج الله محمد - واعظ بالأزهر الشريف - التقوى

5. الشيخ/ الشعراوي عبدالعال مراد - إمام وخطيب - الرحمن الرحيم

6. الشيخ/ محمد عيسى محمد - واعظ بالأزهر الشريف - الرحمن- بالدهار

7. الشيخ/ رضا مسعود عبد الغني - إمام وخطيب - الوهاب

8. الشيخ/ علي أحمد محمود - واعظ بالأزهر الشريف - الشبان المسلمين-

9. الشيخ/ عبد الباسط عبدالله حسين - إمام وخطيب - الهداية

10. الشيخ/ محمود أبو الحمد أحمد - واعظ بالأزهر الشريف - نور الإسلام