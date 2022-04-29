توريد 326 طن قمح للشون والصوامع الحكومية فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلن ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، عن توريد 326 طن و838 كيلوجرام قمح بدرجة نقاوة عالية الجودة للشون والصوامع الحكومية منذ بداية موسم حصاد القمح حتى اليوم.



وأكد على أنه جرى التسليم في وجود اللجان الفنية المتخصصة لفرز واستلام القمح المحلي، والتي تعمل من الساعة 8 صباحًا وحتى 4 مساءً خلال شهر رمضان المبارك بما في ذلك العطلات الرسمية والإجازات.



وأشار إلى أن اللجان المشكلة تنعقد بصفة مستمرة لمواجهة أي معوقات أو مشاكل تعترض المزارعين عند توريدهم للأقماح إلى الصوامع والشون المخصصة.



يشار إلى أن مساحة الأراضي المنزرعة بالقمح هذا العام في بورسعيد بلغت 15 ألف فدان، منهم 4 آلاف فدان بمنطقة سهل الطينة و11 ألف فدان بجنوب بورسعيد، وتبلغ إنتاجية الفدان من 16 إلى 18 طن، ومن المتوقع أن يبلغ نتاج محصول القمح 35 ألف طن عقب نهاية حصاد محصول القمح للموسم الحالي، كما يخصص حافز إضافي 65 جنيه لكل أردب يورده المزارع.







