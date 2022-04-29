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تمديد فترة الحصول على تصاريح إسكان الحجاج إلى 29 شوال

الجمعة، 29 أبريل 2022 02:09 م
تمديد فترة الحصول على تصاريح إسكان الحجاج إلى 29 شوال الحج - ارشيفية
إيمان حنا

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مددت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية فترة الحصول على التصاريح لملاك ومشغلي مساكن الحجاج ومرافق الإيواء السياحي إلى 29 شوال، وفق "عكاظ" .

وأكدت الوزارة على أصحاب ومشغلي ومستثمري المباني المعدة لإسكان الحجاج بضرورة الإسراع في تقديم واستكمال الإجراءات اللازمة للحصول على تصاريح المباني الخاصة بهم من لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة؛ ليتمكنوا من إتمام إجراءات التعاقد على المساكن المرخصة من اللجنة عبر النظام الإلكتروني الموحد للحجاج، وتدعو الوزارة جميع أصحاب المباني الراغبين في التأجير إلى تطبيق الاشتراطات.


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