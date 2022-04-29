تعرف على أبرز فوائد التوت.. تقوية العظام والمناعة أبرزها

فاطمة ياسر

التوت من الفواكه ذات المذاق الخاص والمميز، والغنى بالعديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، فهو غنى بالألياف، وفيتامين سى، والمغنيسيوم، وفيتامين ك، والحديد، لذا فتناوله يمد الجسم بالعديد من الفوائد.

ماذا يحدث فى الجسم عند تناول التوت؟ سؤال يجيب عنه التقرير المنشور عبر موقع WEBMED :

- الحفاظ على صحة العظام والحد من تعرضها للكسر.

- سهولة وسرعة التئام الجرح، والحفاظ على صحة الجلد.

- الحفاظ على صحة الأوعية الدموية، والحد من التعرض لأى مشاكل صحية.

- تقوية الجهاز المناعى والحد من الإصابة بأى مضاعفات صحية مرتبطة به.

- يقلل من فرص الإصابة بالسرطان، لأنه يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

- التوت يحتوى على نسبة عالية من الألياف، لذا فتناولك له يعد من الحيل الغذائية الرائعة التى تساهم فى الحفاظ على صحة الجهاز الهضمى، وتقليل فرص التعرض للإصابة بالانتفاخ أو الإمساك أو آلام المعدة.

- يعمل على تنظيم نسبة الكوليسترول فى الدم.

- يحسن الذاكرة وينشط خلايا المخ، ويعمل على تقليل الإصابة بفقدان الذاكرة أو مشاكل في التركيز.