تجديد حبس قاتل ابن عمه بسبب المزاح بالإسماعيلية 15 يوما على ذمة التحقيقات

الإسماعيلية - السيد فلاح

قررت نيابة الإسماعيلية، تجديد حبس المتهم بقتل ابن عمه في منطقة البلابسة بشارع الثلاثيني التابعة لحي ثانٍ بمدينة الإسماعيلية، طعنًا بالسكين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد أن مثل المتهم الجريمة وسط حراسة أمنية مشددة، في محيط مسرح الجريمة، وبعد أن استمعت النيابة العامة، لأقوال المتهم، واعترف تفصيلًا بارتكابه الواقعة.

وكان قد أقدم "صابر .ر. ع"، 31 عامًا، عامل، علي قتل ابنه عمه محمد ماهر عبدالرحيم، 30 عامًا، عامل دليفري، في منطقة البلابسة بشارع الثلاثيني التابعة لحي ثانٍ بمدينة الإسماعيلية، طعنًا بالسكين، قبل لحظات من الأفطار في مشاجرة بينهم، بعدما قيام المجني عليه بالمزاح مع القاتل والتهكم عليه، علي الفور انتقل رجال المباحث إلى مسرح الجريمه وتم اخطار النيابة العامة والتي عاينت جثمان المجني عليه، وقررت نقلها إلى مشرحة مستشفى جامعة قناة السويس وتشريح الجثمان لمعرفة سبب الوفاه ونجحت رجال المباحث في إلقاء القبض على المتهم وتم عرضه على النيابة العامة مباشرة التحقيقات، والتي قررت حبسه.

تلقي اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية اخطارًا من مأمور مركز قسم ثانٍ بمدينة الإسماعيلية يفيد وقوع مشاجرة بين شاب وابن عمه بسبب قيام المجني عليه بالمزاح مع المتهم والتحكم عليه وقام المتهم بطعن المجني عليه بالسكين فاورده قتيلاً في الحال.

وكشفت التحريات الأولية في الحادث، أن المتهم "صابر .ر. ع"، 31 عامًا، عامل، أقدم علي قتل ابن عمه محمد ماهر عبدالرحيم، 30 عامًا، عامل لأحدي المصانع، بسبب قيام المجني عليه بالمزاح مع المتهم والتهكم عليه، بسبب قيام سيدة بتحرير محضر ضد المتهم وحبسه عدة أيام، ومعايرة المجني عليه المتهم بسبب تلك الواقعة.