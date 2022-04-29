قاتل ابن عمه بسبب المزاح فى الإسماعيلية يمثل الجريمة وسط حراسة مشددة

الإسماعيلية – السيد فلاح

مثل المتهم بقتل ابن عمه في في منطقة البلابسة بشارع الثلاثيني التابعة لحي ثانٍ بمدينة الإسماعيلية، طعنًا بالسكين، الجريمة وسط حراسة أمنية مشددة، في محيط مسرح الجريمة، بعد أن استمعت النيابة العامة، لأقوال المتهم، واعترف تفصيلًا بارتكابه الواقعة، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان قد أقدم "صابر .ر. ع"، 31 عامًا، عامل، على قتل ابنه عمه محمد ماهر عبدالرحيم، 30 عامًا، عامل دليفري، في منطقة البلابسة بشارع الثلاثيني التابعة لحي ثانٍ بمدينة الإسماعيلية، طعنًا بالسكين، قبل لحظات من الإفطار في مشاجرة بينهما، بعدما قيام المجني عليه بالمزاح مع القاتل والتهكم عليه، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مسرح الجريمة وتم إخطار النيابة العامة والتي عاينت جثمان المجني عليه، وقررت نقلها إلى مشرحة مستشفى جامعة قناة السويس وتشريح الجثمان لمعرفة سبب الوفاه ونجحت رجال المباحث في إلقاء القبض على المتهم، وعرضه على النيابة العامة مباشرة التحقيقات، والتي قررت حبسه.

تلقي اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من مأمور مركز قسم ثانٍ بمدينة الإسماعيلية يفيد وقوع مشاجرة بين شاب وابن عمه بسبب قيام المجني عليه بالمزاح مع المتهم والتهكم عليه وقام المتهم بطعن المجني عليه بالسكين فاورده قتيلاً في الحال.

وكشفت التحريات الأولية في الحادث، أن المتهم "صابر .ر. ع"، 31 عامًا، عامل، أقدم علي قتل ابن عمه محمد ماهر عبدالرحيم، 30 عامًا، عامل لإحدي المصانع، بسبب قيام المجني عليه بالمزاح مع المتهم والتهكم عليه، بسبب قيام سيدة بتحرير محضر ضد المتهم وحبسه عدة أيام، ومعايرة المجني عليه المتهم بسبب تلك الواقعة.