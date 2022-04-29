بيرو تشترى محصول الكوكا من المنتجين وتحرق 16 طنا لمكافحة المخدرات

فاطمة شوقى

بدأت السلطات فى بيرو فى خطة جديدة وشراء محصول الكوكا من المنتجين الأساسيين، وحرقت أكثر من 16.3 طنًا من محصول الكوكا غير المشروع والذى تم ضبطه في الأشهر الأربعة الماضية، وذلك لمكافحة المخدرات، وفقا لاذاعة "بيو بيو" على موقعها الإلكترونى.

ويشمل الحرق ، الذي سيستمر حتى يوم الأحد ، 6.2 طن من عجينة الكوكايين الأساسية و 4.6 طن من الكوكايين و 5.4 طن من الماريجوانا، بالإضافة إلى كميات أقل من الخشخاش والأفيون.

وتخطط حكومة بيرو لشراء المحصول الوطني الكامل لأوراق الكوكا وإنشاء سجل جديد للمنتجين كجزء من سياسة جديدة لمكافحة المخدرات، في أحد أكبر مصدري الكوكايين في العالم.

وتتوخى الخطة أيضًا نزع السلاح من أكبر وادي لزراعة الكوكا في البلاد. هذا بالإضافة إلى نقل هذه القوات إلى منطقة مادري دي ديوس ، حيث ينهب الآلاف من عمال المناجم غير الشرعيين غابات الأمازون ، وإلى نهر بوتومايو ، على الحدود مع كولومبيا ، حيث تنشط عصابات المخدرات من الدولة المجاورة.

تم تحديد مبادرة شراء محصول الكوكا من قبل رئيس الأركان ، أنيبال توريس ، في جلسة غير عادية لمجلس الوزراء عقدت في ساموجاري ، في وادي أبوريماك وإين ومانتارو ريفرز ، المعروف باختصار VRAEM.

وذكرت الشرطة أن فلول جماعة الماويون المتمردة تعمل في هذا الوادي المعسكر في عام 2006 بالتحالف مع عصابات المخدرات.

قال توريس: "من الضروري ، على الأقل لمدة عام ، شراء أوراق الكوكا من المنتجين المسجلين الحاليين ومن أولئك الذين حددهم السجل الجديد الذي سيتم بناؤه".

وأضاف أن الحكومة تروج لـ "ميثاق اجتماعي للمواطن" مع مزارعي الكوكا لضمان سياسة مناسبة لمكافحة المخدرات بحلول عام 2030.

بيرو ومزارع أوراق الكوكا

ومع ذلك ، لا تبدو المهمة سهلة ، لأنها تتطلب موارد كبيرة ، وظهرت الأصوات المنتقدة لما أعلنه توريس على الفور ، بما في ذلك وزراء الداخلية السابقين.

وقال وزير الداخلية السابق روبين فارجاس إن "الرسالة التي ترسلها الحكومة هي أنها تقوم بإضفاء الشرعية على أوراق الكوكا وأنها ستشتري أوراق الكوكا غير القانونية ، و"الرسالة هي زرع الكوكا وهذا خطير جدا"

وقال فرناندو روسبيجليوسي ، وزير الداخلية السابق ، "إن إنشاء سجل جديد للمنتجين هو جزء من مناورة نموذجية لتهريب المخدرات لإضفاء الشرعية على نفسها".

في بيرو ، هناك حوالي 400 ألف مزارع كوكا غير شرعي ، بالإضافة إلى 95 ألفًا مدرجين في سجل المنتجين ، يبيعون محاصيلهم لشركة إيناكو ، وفقًا للأرقام الرسمية.

وفقًا للأمم المتحدة ، تعد بيرو وكولومبيا وبوليفيا أكبر منتجي أوراق الكوكا والكوكايين في العالم.

تشير التقديرات إلى أن إنتاج بيرو يبلغ حوالي 400 طن من الكوكايين سنويًا. في عام 2021 ، تم ضبط وإحراق 84 طناً أخرى من المخدرات ، بحسب الشرطة.