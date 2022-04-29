بحر وهواء وناس سهرانة .. شوف كورنيش الإسكندرية فى ليالى رمضان الساحرة

يذكر ان استعادت محافظة الإسكندرية ورفعت درجة الاستعداد لاستقبال فترة اجازات عيد الفطر المبارك وموسم صيف 2022 ، واجتمع اللواء جمال رشاد -وكيل الوزارة- رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف اليوم بعمال الشواطئ المعينين للعمل علي الشواطئ المجانية والعامة (عمال شماسي ومحصلين وعمال نظافة ومنقذين ومسعفين )، مؤكدا علي أن نجاح موسم الصيف يعتمد بنسبة كبيرة علي أدائهم والتزامهم بالتعليمات الخاصة بالتشغيل ، منوها علي أن الشواطئ المجانية والعامة تستهدف شريحة كبيرة من المواطنين وهي التي تستحق كل الدعم وعلينا ان نوفر لهم كل سبل الراحة علي الشواطئ.