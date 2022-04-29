اليوم السابع
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أكرم القصاص
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انهيار حجرة داخل عقار قديم بالإسكندرية دون خسائر أو إصابات

الجمعة، 29 أبريل 2022 11:14 م
انهيار حجرة داخل عقار قديم بالإسكندرية دون خسائر أو إصابات الرائدة الاجتماعية مع إحدى المتضررات
الاسكندرية جاكلين منير

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شهدت منطقة حارة السعادة بكرموز غرب الاسكندرية، انهيار حجرة فى منزل قديم دون إصابات أو وفيات.

وأعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، تلقى بلاغ من غرفة عمليات المحافظة بشأن سقوط أجزاء من عقار بالعنوان حارة السعادة متفرع من شارع النيل كرموز نطاق حي غرب.

وبناء علي توجيهات الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، تم توجه مني عبد العزيز رئيسة وحدة باب سدرة وأمينة رأفت الرائدة الاجتماعية بإدارة غرب الاجتماعية، للانتقال إلى موقع البلاغ للمعاينة والحصر، حيث تبين أن العقار مكون من أرضي ودورين علوي وسقوط حجرة من شقة بالدور الأول، ويقيم بالعقار أسرة واحدة بالدور الأرضى، وذلك دون خسائر فى الأرواح أو الممتلكات، وقد تم انتقال الأسرة للإقامة لدي أقاربهم لخطورة الأقامة بالعقار.

 


الاسكندرية

محافظ الاسكندرية

كرموز

التضامن الاجتماعى

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