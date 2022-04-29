انخفاض بالحرارة غدا بجميع الأنحاء ورياح مثارة والعظمى بالقاهرة 33 درجة

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية، معتدل على السواحل الغربية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن غدا سيشهد نشاط رياح على كافة الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت : القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 17 درجات، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجات، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 23 درجات، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 25 درجة.