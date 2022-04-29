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الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الجمعة، 29 أبريل 2022 08:00 ص
الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة الطقس حار اليوم
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية الشرقية، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.  

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم سيشهد نشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية تؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر على الصحراء الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة  :  القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 35 والصغرى 18 درجات، ومطروح العظمى 35 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 24 درجات، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 23 درجات، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة.
 
 
 

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