وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم /الجمعة/ - أن حرس السواحل يواصلون عمليات البحث عن نحو 10 أشخاص لا زالوا في عداد المفقودين، مشيرا إلى أن 14 شخصا على الأقل لقوا حتفهم جراء الحادث.



وأضاف التلفزيون، أن سفينة تابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية التقطت صورا في وقت سابق اليوم لما يبدو أنه القارب على عمق نحو 100 متر في المياه، مشيرا إلى أن الصور تظهر كل أحرف اسم القارب على سطحه الخارجي، كما تأكد أن الجسم يحتوي على طلاء أزرق بنفس لون القارب المفقود.