اليوم السابع
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القبض على المتهم بقتل سيدة والتخلص من جثتها فى القمامة بمدينة 6 أكتوبر

الجمعة، 29 أبريل 2022 05:27 م
القبض على المتهم بقتل سيدة والتخلص من جثتها فى القمامة بمدينة 6 أكتوبر ضبط متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بقتل ربة منزل، والتخلص من جثتها وسط القمامة، في مدينة 6 أكتوبر، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة سيدة بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة سيدة ملقاة وسط القمامة، ولجأ رجال المباحث إلى فحص كاميرات المراقبة، والتوصل لهوية القتيلة.

بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهم، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، ومواجهته لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


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