وقالت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الجمعة تحت عنوان (الوفاق اليمني) - إن المملكة تحرص على دعم الشعب اليمني، وتعزيز السلام والوفاق بين مكوناته السياسية المختلفة، مع المحافظة على الشرعية في البلاد، باعتبارها الضمانة الأولى على استدامة الاستقرار.

وأضافت أن الرياض لا تتردد في بذل أي جهود تساهم في ترسيخ السلام باليمن، وإعادة الأمور إلى نصابها على ما كانت عليه قبل انقلاب الحوثيين على الشرعية، ومحاولتهم الاستحواذ على السلطة.

واعتبرت أن الجهود التي تبذلها المملكة من أجل إعادة الهدوء لليمن نابعة من إيمان قيادة هذه البلاد بأن الشعب اليمني عانى الكثير من الاضطرابات والأزمات بفعل الخلافات السياسية، وجاء الوقت لوضع نهاية لهذه الخلافات.. مشيرة إلى أن المملكة رحبت بقرار إنشاء مجلس القيادة الرئاسي؛ لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية، وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية.

ولفتت إلى أن السعودية ترى في المجلس الرئاسي اليمني خطوة مهمة، ستؤدي إلى عبور اليمن لبر الأمان والاستقرار، استنادا على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار 2216، من خلال التوصل إلى توافق يمني - يمني، بداية من الحفاظ على الهدنة الحالية؛ تمهيدا للدخول في مفاوضات جادة تسعى إلى إنهاء معاناة شعب اليمن إلى الأبد، واستعادة الاستقرار والأمن في البلاد، مع ضمان ألا يشكل اليمن تهديدا لأي من جيرانه.