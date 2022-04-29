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الداخلية: مد مبادرة "كلنا واحد" لتوفير سلع مخفضة حتى أول يونيو

الجمعة، 29 أبريل 2022 10:34 ص
الداخلية: مد مبادرة "كلنا واحد" لتوفير سلع مخفضة حتى أول يونيو مبادرة كلنا واحد
كتب محمود عبد الراضي

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قررت وزارة الداخلية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك إستمرار فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة (كلنا واحد) لمدة شهر إضافى حتى الأول من شهر يونيو 2022 بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك بعدد من فروع تلك السلاسل بإجمالى (993) فرع على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات بالمناطق الأكثر إحتياجاً التى لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية، إلى جانب مشاركة منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة، على أن تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60% .

 

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وبجودة عالية وحتى نهاية العام الجارى، وذلك لتخفيف العبء عن كاهلهم فى ظل الظروف الراهنة، وبما يساهم فى تهيئة مقومات الحياة الكريمة للمواطنين ويرسخ دعائم التواصل معهم من خلال التفاعل مع انعكاسات الأحداث التى تشهدها الساحة الدولية وتأثيرها على إقتصاديات كافة الدول.

 

وتقرر مواصلة منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة وبجودة عالية، وذلك من خلال منافذها الثابتة والمتحركة بمختلف محافظات الجمهورية، حتى نهاية العام الجارى تخفيفاً عن كاهل المواطنين.

 


الداخلية

سلع غذائية

الامن الإنساني

اخبار الداخلية

مبادرة كلنا واحد

اليوم السابع بلس

منافذ كلنا واحد

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