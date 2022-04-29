اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 أبريل 2022 07:32 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

"البرهان" يؤكد الالتزام بإجراء حوار يفضى إلى توافق سياسى بالسودان

الجمعة، 29 أبريل 2022 06:00 ص
"البرهان" يؤكد الالتزام بإجراء حوار يفضى إلى توافق سياسى بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان
أش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، التزام الحكومة الكامل بعملية الحوار السياسي؛ للتوصل إلى توافق سياسي لإدارة ما تبقى من الفترة الإنتقالية. 
 
والتقى البرهان، الخميس، مع المبعوث البريطاني الخاص فيليب بارهام، والمبعوث الفرنسي الخاص فريدريك كلافير، وممثل الاتحاد الأوروبي انتي ويبر،  والمبعوث الألماني ثورسنون هاتر، والمبعوث النرويجي  اندري ستانسين، والمبعوث الأمريكي بيتر لورد.
 
وشدد البرهان، خلال اللقاء، على ضرورة توافق السودانيين على صيغة لإدارة ما تبقى من الفترة الانتقالية من خلال حوار شامل يضم الجميع، بهدف التوصل إلى رؤية مشتركة لانجاح الفترة الإنتقالية. 
 
وقدم رئيس مجلس السيادة  للمبعوثين الدوليين شرحا وافيا لمجمل الجهود المبذولة من قبل الحكومة  لإحداث  توافق وطني، عبر مبادرات وطنية وإقليمية وأممية.
 
ودعا المبعوثين الدوليين إلى دعم وتشجيع الأحزاب السياسية وأطراف العملية السياسية في السودان للوصول إلى توافق وطني يفضي لتشكيل حكومة لإدارة الفترة الإنتقالية والوصول  إلى انتخابات حرة ونزيهة بنهايتها. 
 
وأوضح مدير الإدارة الأوربية بالإنابة بوزارة الخارجية السودانية السفير الرشيد  البصيلي،  في تصريح صحفي، أن اللقاء تناول العديد من الموضوعات، في مقدمتها العملية السياسية بالسودان والجهود المبذولة لتحقيق التحول الديمقراطي المنشود. 
 
وأشار البصيلي إلى أن اللقاء تطرق أيضا إلى الدعم الأوروبي في المجالات الاقتصادية المتعلقة المعيشة المواطنين، والإسهام  بصورة قوية في إحداث اختراق في العملية السياسية.

السودان

اخبار السودان

عبدالفتاح البرهان

فيليب بارهام

الاتحاد الاوروبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سفارة مصر بالسودان تعلن البدء التنفيذى لرفع قدرة الربط الكهربائى بين البلدين

الجمعة، 29 أبريل 2022 12:00 ص

السودان: عدد الأسر المشردة جراء أحداث غرب دارفور يفوق 59 ألفا

الخميس، 28 أبريل 2022 08:01 م

الآلية الثلاثية الأممية الإقليمية تعلن انطلاق حوار سياسى بالسودان الشهر المقبل

الأربعاء، 27 أبريل 2022 08:20 م

العالم هذا الصباح.. السودان يسعى لمجابهة الأوضاع المترتبة على الاشتباكات غرب دارفور.. رئيس وزراء أوكرانيا: أكثر من 300 ألف كيلومتر مربع بحاجة لإزالة الألغام.. الأمن العراقى يعتقل أحد عناصر داعش الإرهابى بديالى

الأربعاء، 27 أبريل 2022 09:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة