وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي: أن الحوادث المبلغ عنها في منطقة ترانسنيستريا في جمهورية مولدوفا والتي وقعت خلال الأيام الماضية تضر بأمن مولدوفا واستقرارها.

ويدعو الاتحاد الأوروبي الجهات المسؤولة إلى تجنب زعزعة استقرار الوضع، مع الترحيب بشدة بردود الفعل المتحفظة من جانب سلطات جمهورية مولدوفا، والتي ساعدت في الحفاظ على الهدوء في البلاد.



وأضاف البيان: لدعم مولدوفا في معالجة تداعيات العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا المجاورة، يقدم الاتحاد الأوروبي مساعدة شاملة لمواجهة التحديات الفورية لتدفق اللاجئين، وقد كثف دعمه على المدى المتوسط ​​لتعزيز مرونة مولدوفا بشكل عام.



جدير بالذكر أن منطقة "ترانسنيستريا" الانفصالية في مولدوفا والمدعومة من موسكو والمتاخمة لجنوب غرب أوكرانيا، تعرضت لانفجارات في الايام الماضية استهدفت مقر وزارة الأمن الوطني، ما أدى إلى زيادة المخاوف من احتمالية الزج بها في الأزمة التي تعيشها أوكرانيا المجاورة.