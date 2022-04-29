الأرصاد توضح تفاصيل حالة الطقس أول أيام العيد.. اعرف التفاصيل

كتب محمود راغب

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال أول أيام عيد الفطر المبارك المتوقع أن يكون أول أيامه فلكيا الاثنين المقبل.

وأضافت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أول أيام العيد سيشهد أجواء حارة خلال فترات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وأجواء مائلة للبرودة خلال فترات الليل.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تكون متوسط درجات الحرارة على القاهرة الكبرى بين 32 و 34 درجة ، والاجواء حول معدلاتها الطبيعية فى مثل هذا الوقت من العام.

وقالت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إن الأجواء تسمح بالتنزه والخروج والاستمتاع بأجواء العيد ، مناشدة المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، والقيادة بهدوء على الطرق أثناء الشبورة ، وعدم المبالغة فى تخفيف الملابس خلال فترة الليل.