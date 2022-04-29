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اخر جمعة في رمضان.. "حسن الخاتمة" موضوع الخطبة بالمساجد اليوم

الجمعة، 29 أبريل 2022 11:10 ص
اخر جمعة في رمضان.. "حسن الخاتمة" موضوع الخطبة بالمساجد اليوم خطبة الجمعة - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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آخر جمعة في شهر رمضان المبارك اليوم، يؤدى فيها أئمة المساجد خطبة الجمعة تحت عنوان "حسن الخاتمة"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، في وقت سابق، حيث نشرت الوزارة نص الخطبة عبر موقعها الالكترونى، مشددة على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

اخر جمعة في رمضان

ونشرت الوزارة عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، ترجمة خطبة اخر جمعة في رمضان ، إلى عدة لغات وإلى لغة الإشارة، واعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خطب جمع شهر شوال 1443هـ، وذلك ضمن خطة الوزارة لتحديد موضوعات خطب الجمعة شهريا ونشر نصها عبر موقعها الإلكتروني وإتاحتها للأئمة للالتزام بها نصا أو مضمونا على أقل تقدير.
 
وفيما يلى عناوين موضوعات خطب الجمعة لشهر شوال:
1. الجمعة الأولى - 6/5/2022م - التاجر الأمين
2. الجمعة الثانية - 13/5/2022م - الصانع المتقن
3. الجمعة الثالثة - 20/5/2022م - الزارع المجد
4. الجمعة الرابعة - 27/5/2022م - المستثمر الوطني.
 
 وأكد وزير الأوقاف أن اختيار هذه الموضوعات يأتي متسقًا مع أهمية البعد الاقتصادي في حياتنا وبخاصة في هذه المرحلة ، حيث يجب أن يتضافر الجميع التاجر والصانع والزارع والمستثمر في النهوض معًا بوطننا في مختلف المجالات زراعة وصناعة وتجارة واستثمارًا.
وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في تصريحات سابقة أن النقد في صدقة الفطر في أيامنا هذه أنفع للفقير وأيسر له، وقضاء حوائج الناس أولى من تكرار الحج والعمرة، ويجوز إخراج القيمة المالية في زكاة الفطر، والنقدُ أنفعُ للفقراء في مجتمعنا وزماننا وأوسع لهم في قضاء حوائجهم، ومراعاةُ ما فيه صالح الفقراء من فقه المقاصد.
 
 

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