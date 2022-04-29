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أسعار الذهب اليوم ترتفع 15 جنيها.. وعيار 21 يسجل 1110 جنيهات للجرام

الجمعة، 29 أبريل 2022 01:40 م
أسعار الذهب اليوم ترتفع 15 جنيها.. وعيار 21 يسجل 1110 جنيهات للجرام محلات ذهب
كتب إسلام سعيد

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عاودت أسعار الذهب الصعود مجدداً، اليوم الجمعة، بحوالي 15 جنيهًا، وذلك بعد تراجع الأسعار في سوق مصر أمس، وجاء ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر بسبب صعود أونصة الذهب في البورصات العالمية من 1885 إلى 1914 دولار مع استمرار أزمة التضخم العالمية.
 
أسعار الذهب اليوم في مصر من عيار 21- وهو عيار رئيسي في السوق- سجلت صعود من 1095 إلىي 1110 جنيها للجرام بزيادة 15 جنيها تقريباً، وهذا الارتفاع في أسعار الذهب اليوم يعود بنا إلى سيناريو هبوط مبيعات الذهب في مصر.
 

أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 ابريل 2022

 
عيار 18 سجل 950 جنيها.
 
عيار 21 سجل 1110 جنيهات.
 
عيار 24 سجل 1270 جنيها.
 
الجنيه الذهب 8810 جنيهات.
 
 
سوق الذهب شهد تحركات عنيفة في أسعار الذهب بمصر، بسبب ارتفاع سعر الدولار مؤخراً وكذلك المضاربة على الدولار في السوق الموازية، وفق بعض التجار، حيث يجري ربط أسعار الذهب في مصر بحركة الدولار، واي ارتفاع في الدولار يقابله زيادة في أسعار الذهب بالسوق المصري، وهذا عكس العلاقة بين الذهب والدولار في البورصة العالمية

الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

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