أسعار الذهب فى مصر اليوم تسجل 1110 جنيهات للجرام من عيار 21

كتب إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر استقرار ملحوظ عند مستويات 1110 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر تداولات في مصر، وذلك مع استقرار سعر أونصة الذهب عند مستويات 1897 دولار في البورصة العالمية.

أسعار الذهب اليوم:



عيار 18 سجل 950 جنيها.

عيار 21 سجل 1110 جنيهات.

عيار 24 سجل 1270 جنيها.

الجنيه الذهب 8810 جنيهات.

الذهب يرتفع مدعوماً بمخاوف إزاء النمو والتضخم

ارتفعت أسعار الذهب حيث سعى المستثمرون إلى الأصول الآمنة وسط مخاوف إزاء النمو العالمي وارتفاع التضخم، إلا أن الرهانات على زيادات شديدة لأسعار الفائدة الأميركية أبقت المعدن الأصفر بالقرب من أدنى مستوياته في أربعة أسابيع الذي سجله في الجلسة السابقة.

ومع توقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في كل من اجتماعيه المقبلين، ساد قلق في الأسواق من احتمال أن تعرقل الوتيرة السريعة للتشديد تعافي الاقتصاد العالمي.

كما تأثرت الأسواق بالتداعيات الاقتصادية لإغلاقات الصين لمواجهة كوفيد-19، وارتفع الدولار، الملاذ الآمن المنافس، إلى أعلى مستوى في عامين، مما يجعل الذهب المسعر بالدولار أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى ويكبح تحقيقه المزيد من المكاسب للمعدن النفيس.في غضون ذلك ارتفع البلاديوم 1% إلى 2166.26 دولار للأوقية، بعد يوم من مخاوف إزاء انخفاض الطلب بسبب إغلاقات كوفيد في الصين، مما أدى إلى تراجعه بنسبة وصلت إلى 12.9%.