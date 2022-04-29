أبرز 5 ملاحظات للمركزي للمحاسبات على الموازنة التقديرية لـ"مصر للفنادق"

كتب هانى الحوتى

1- عدم الإفصاح بكل من الإيضاحات المتممة وتقرير مجلس الإدارة بالموازنة التقديرية للعام المالي 2022/2023 عن آخر مستجدات إجراءات تحول الشركة للعمل تحت مظلة القانون 159 لسنة 1981 وتعديلاته.

2- قدرت الاستثمارات في شركات شقيقة ذات سيطرة بقائمة المركز المالي المقترح 2022/2023 بنحو 157 مليون جنيه مقابل نحو 6.7 مليون جنيه بقائمة المركز المالي الفعلي/ متوقع (2021/2022) وبزيادة تبلغ نحو 150.3%، تتضمن 113.35 مليون جنيه قيمة مشاركات في استثمارات جديدة قائمة بعد دراسة القيمة العادلة لها ودون الإفصاح عن طبيعة تلك المشاركات المتوقع الاستثمار فيها، و36.65 مليون جنيه تمثل 50% من قيمة مشاركة الشركة في مشروع الصوت والضوء بقلعة قايتباي، مشروع عرض الواقع الافتراضي مقابل حصول الشركة على 25% من الأرباح بعد استرداد الانفاق الاستثماري، وطالب الجهاز، بإعادة النظر في حصة الشركة من توزيعات الأرباح وبما يعود بالنفع على الشركة.

3- قدر المنصرف على الإحلال والتجديد بالموازنة الاستثمارية المقترحة 2022/2023 لفندق النيل ريتز كارلتون بنحو مبلغ 41.5 مليون جنيه ودون تحديد المبلغ المقترح صرفه (التكلفة التقديرية) كل مشروع على حده، وكذا البرنامج الزمني للتنفيذ وبما يمكن من الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، ويتعين الإفصاح بالإيضاحات المتممة عن القيمة المقترح صرفها على كل مشروع حتى تصبح الموازنة أداة فعالة في الرقابة وتحديد الانحراف في الأداء عن المخطط له.

4- تضمنت الموازنة الاستثمارية فعلي/متوقع 2022/2023 مبلغ 3 ملايين جنيه مصروفات ما قبل الافتتاح فندق سفير دهب منها نحو 1.11 مليون جنيه مخزن أغذية ومشروبات بخلاف المرتبات ومصروفات طاقة ومصروفات دعاية وتسويق، والتي لا تعد مصروفات رأسمالية يقابلها أصول أو مشروعات كما لم تتضمن الإيضاحات المتممة كيفية استرداد تلك المبالغ في ظل عدم النص عليها صراحة بعقد الإدارة، وطالب الجهاز، باستبعاد مصروفات ما قبل الافتتاح من الموازنة الاستثمارية لسلامة العرض مع إعادة النظر في بنود العقد وبما يعود بالنفع على الشركة لمالكه.

5- عدم وجود أساس لتقدير قيمة المنصرف من مخصص لإحلال والتجديد الخاص بفندق سفير دهب لعام الموازنة والبالغ نحو 600 ألف جنيه، والذي لم يتم تقدير موازنة تقديرية عنه من قبل شركة الإدارة (سفير) إعمالًا لنص المادة (4/11) من العقد المبرم على الرغم من افتتاح الفندق خلال أبريل 2022 بعد القيام بأعمال التطوير وفقًا لمتطلبات شركة الإدارة، وطالبت بالإفصاح عن أسس تقدير المنصرف بالموازنة للعام المالي 2022/2023 حتى تعكس الموازنة التقديرية صورة حقيقية للمتوقع إنفاقه.