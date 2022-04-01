اليوم السابع
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القابضة للسياحة: تشغيل فندق دهب يساهم فى دعم قمة المناخ بشرم الشيخ

الجمعة، 01 أبريل 2022 12:00 ص
القابضة للسياحة: تشغيل فندق دهب يساهم فى دعم قمة المناخ بشرم الشيخ ميرفت حطبة رئيس القابضة للسياحة
كتب ـ عبد الحليم سالم

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انتهت شركة مصر  للفنادق، إحدى شركات القابضة للسياحة والفنادق، من تطوير وتحديث فندق دهب والذى يضم 160 غرفة بمستوى 5 نجوم، وتكلف نحو 250 مليون جنيه.

 
أشارت ميرفت حطبة رئيس القابضة للسياحة والفنادق لـ"اليوم السابع" إنه يتم حاليا تشغيل الفندق بصورة تجريبية ، تمهيدا للتشغيل بكامل طاقته الفترة المقبلة ، لافتة إن تشغيل الفندق سيساهم في استقبال ضيوف قمة المناخ المقبلة، فى شرم الشيخ cop 27.
 
اضافت انه من المتوقع ان تستضيف مدينة دهب جزء لا باس به من المشاركين فى قمة المناخ ، نظرا للاعداد الكبيرة التى ستشارك فيها يمينة شرم الشيخ ، ومع قرب مدينة دهب فإنه من المتوقع أن تستضيف وفود من المشاركين .
 
واضافت حطبة انه من المهم حاليا ، دراسة كافة اوضاع الفنادق وطاقتها الاستيعابية لاستضافة وفود القمة ، التى تمثل اهمية كبيرة ليس لمصر فقط ، بل للعالم كله للتصدى للتغيرات المناخية وآثارها السلبية علي العالم ، مشيرة إلى قدرة مصر على استضافة وتنظيم القمة على أفضل ما يكون .
 

قمة المناخ بشرم الشيخ

القابضة للسياحة

فندق دهب

السياحة

ميرفت حطبة

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