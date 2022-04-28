وكيل "صحة الغربية" يقدم هدايا لأسر شهداء الجيش الأبيض.. صور

الغربية - عادل ضرة

قام الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، بزيارة لمنازل أسر شهداء الجيش الأبيض بمحافظة الغربية من "الأطباء، والصيادلة، والتمريض، والإداريين، والفنيين، والمراقبين الصحيين"، بكافة أنحاء المحافظة، وتقديم الهدايا العينية والمادية لأسر الشهداء، وذلك تقديراً من الدولة لجهودهم، وتعبير رمزى لما قدموه من تضحيات مخلصة ومضنية، وتصدرهم الصفوف الأمامية لحماية المجتمع من هذا الوباء العالمى، منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأضاف وكيل المديرية فى بيان صحفى له ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية كلف تحت إشراف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، بتكريم أسر شهداء الأطقم الطبية بمحافظة الغربية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأكد وكيل وزارة الصحة فى بيان له أن أبطال الجيش الأبيض بمحافظة الغربية يواصلون بذل قصارى جهدهم لمجابهة جائحة كورونا، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وذلك فى ظل الدعم والمساندة التى تقدمها القيادة السياسية لهم، مؤكداً بأن الدولة تحت قيادة رئيس جمهورية لا ينسى أبناءها وأبطالها، ولا يدخر جهد أو مال من أجل حماية أبناء الوطن والأطقم الطبية بكافة أنحاء الجمهورية.

ومن جانبهم، أعرب أسر شهداء الأطقم الطبية بمحافظة الغربية

عن شكرهم وامتنانهم لما قام به رئيس الجمهورية، من لفتة إنسانية بتكريم شهدائهم أبطال الجيش الأبيض، وتقدير دورهم وجهودهم خلال التصدى لجائحة فيروس كورونا، معتبرين هذا التكريم دافعا لهم لبذل المزيد من الجهد والعمل كل فى موقعه فى ظل الفترات الصعبة التى تمر بها البلاد.

تقديم الهدايا لأسر شهداء الجيش الأبيض

هدايا الرئيس لأسر شهداء الجيش الأبيض