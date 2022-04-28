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وكالة "واس" السعودية: الرئيس التركى رجب أردوغان يصل إلى مدينة جدة

الخميس، 28 أبريل 2022 09:41 م
وكالة "واس" السعودية: الرئيس التركى رجب أردوغان يصل إلى مدينة جدة أردوغان يصل جدة
كتب: أحمد جمعة

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أكدت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، اليوم الخميس، وصول الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إلى جدة اليوم.

 

وكان في استقبال أردوغان بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان (الوزير المرافق)، أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، والقائم بالأعمال في سفارة المملكة بأنقرة محمد الحربي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.

 

 


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