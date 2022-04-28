وزير الأوقاف: من علامات الرضا والقبول ختم شهر رمضان بمزيد من الطاعة

كتب على عبد الرحمن

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، إن من علامات الرضا والقبول ختمك الشهر الكريم بمزيد من الطاعة وكانك تسابق الزمن قبل فوات الأوان لتستدرك ما لم تدرك.

وتابع جمعة فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "ومن يدري متى تكون ليلة القدر ألم يقل حبيبنا صلى الله عليه وسلم : " تحروها في العشر الأواخر " وما زالت هذه العشر المباركات لما تنته بعد ،فيا باغي الخير أقبل".

علامات ليلة القدر 2022

يذكر أن علامات ليلة القدر وردت فى أكثر من حديث شريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذى حثنا على تحرى هذه اللية المباركة فى العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك والاجتهاد فى الدعاء وطاعة الله بها لما لها من مكانة عظيمة.

علامات ليلة القدر

وأوضحت دار الإفتاء المصرية علامات ليلة القدر وهى :

- أن تطلع الشمس لا شعاع لها، فقد ورد عن أُبَى بن كعب فى ذكر علامة ليلة القدر كما أخبر النبى صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه أن أَمَارَتَهَا «أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فِى صَبِيحَةِ يَوْمِهَا بَيْضَاءَ لا شُعَاعَ لَهَا» (رواه مسلم).

- وفى بعض الأحاديث: «كَأَنَّهَا طَسْتٌ» (مسند أحمد) والمعنى: كأنها طست من نحاسٍ أبيض.

وروى عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «هِى طَلْقَةٌ بَلْجَةٌ، لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ، كَأَنَّ فِيهَا قَمَرًا يَفْضَحُ كَوَاكِبَهَا، لَا يَخْرُجُ شَيْطَانُهَا حَتَّى يَخْرُجَ فَجْرُهَا» (ابن حبان).طَلْقَة: طَيِّبةٌ لا حَرَّ فيها ولا بَرْد.بَلْجَةٌ: مشرقة.

- وقيل: أن الْمُطَّلِعَ على ليلة القدر يَرَى كُلَّ شَيْءٍ سَاجِدًا.

- وقيل: يَرَى الأنوارَ سَاطِعَةً فى كُلِّ مَكَانٍ حَتَّى فِى الْمَوَاضِعِ الْمُظْلِمَة.

- وقيل: يَسْمَعُ سَلامًا أَوْ خِطَابًا مِنَ الملائكة.

- وقيل: مِنْ عَلامَاتِهَا اسْتِجَابَةُ دُعَاءِ مَنْ وُفِّقَ لَهَا.