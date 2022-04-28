ننشر أسماء 17 متهمًا أدرجتهم الجنايات بقوائم الإرهاب والإرهابيين

نشرت الجريدة الرسمية الصادرة بعدد اليوم قرار محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، في طلب الإدراج رقم 3 لسنة 2022، إدراج كيانات إرهابية ضد 17 شخصا أبرزهم حمزة زوبع، بإدراج جماعة الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ النشر، وإدراج المتهمين الـ17 إلى قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات.
وجاءت أسماء المدرجين بالقوائم كالتالي: حمزة زوبع، اسلام علواني، حسام الدين الشوربجي، السيد فرج، عماد محمد ، امين يوسف، عبد الحكيم عامر، هشام متولي، ابراهيم سعيد، محمد شحاته، محمد سعييد عبد القادر، صهيب سامي، محمد ابوزيد، طارق ابراهيم، علاء الدين فوزي، احمد فوزي، محمد حسام الدين.
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