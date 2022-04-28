ننشر أسماء 17 متهمًا أدرجتهم الجنايات بقوائم الإرهاب والإرهابيين

كتبت أمنية الموجى

نشرت الجريدة الرسمية الصادرة بعدد اليوم قرار محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، في طلب الإدراج رقم 3 لسنة 2022، إدراج كيانات إرهابية ضد 17 شخصا أبرزهم حمزة زوبع، بإدراج جماعة الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ النشر، وإدراج المتهمين الـ17 إلى قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات.

وجاءت أسماء المدرجين بالقوائم كالتالي: حمزة زوبع، اسلام علواني، حسام الدين الشوربجي، السيد فرج، عماد محمد ، امين يوسف، عبد الحكيم عامر، هشام متولي، ابراهيم سعيد، محمد شحاته، محمد سعييد عبد القادر، صهيب سامي، محمد ابوزيد، طارق ابراهيم، علاء الدين فوزي، احمد فوزي، محمد حسام الدين.