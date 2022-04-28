نتيجة اختبارات الحاسب الآلى للمتقدمين لوظيفة محصل وقارئ بالعمولة بمياه سوهاج

سوهاج محمود مقبول

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، نتيجة اختبارات الحاسب الآلى للمتقدمين لوظيفة محصل وقارى بالعمولة والتى اجرتها جامعة سوهاج فى 16 و 17 إبريل الماضى، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأشار إلى أنه تقدم للاختبارات 1899 متقدم واجتاز الاختبارات 1412 وتخلف عن الحضور 50 متقدم ولم يجتاز الاختبارات 431 متقدم ولم يسلم الاختبار 6 متقدمين.

وأشار اللواء مصطفى كامل مستشار الشركة لشئون الموارد البشرية، إلى أن أساتذة مركز تدريب نظم وتكنولوجيا المعلومات بجامعة سوهاج قام بوضع وإجراء وتقييم الاختبارات واعتماد النتيجة طبقا للقواعد المنظمة لذلك بالجامعة وجارى خلال الفترة القادمة استكمال اجراءات المسابقة والاعلان عن موعد المقابلات الشخصية.

وأشارت المحاسبة سمية عساف رئيس قطاع الموارد البشرية، إلى أنه اجتاز الاختبارات فى مركز سوهاج 179 وفى مركز أخميم 140 وفى مركز المنشاة 91 وفى مركز ساقلته 92 وفى مركز المراغة 103 وفى مركز جهينة 107 وفى مركز طهطا 250 وفى مركز طما 161 وفى مركز دار السلام 84 وفى مركز البلينا 82 وفى مركز جرجا 123.