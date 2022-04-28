اليوم السابع
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"مياه القليوبية" تنفذ حملات للتوعية الميدانية بمناسبة عيد الفطر

الخميس، 28 أبريل 2022 01:53 م
"مياه القليوبية" تنفذ حملات للتوعية الميدانية بمناسبة عيد الفطر جانب من حملة التوعية لشركة مياه الشرب بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، حملة توعية للمواطنين بترشيد استهلاك المياه وعدم الإسراف في استخدامها، تزامنا مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، لتوضيح الممارسات المثلى التي يجب اتباعها في العادات المقترنة بالأعياد، كغسيل السجاد والتي تستهلك كميات كبيرة من المياه.

وشملت الحملة أيضا كيفية الحفاظ على شبكات الصرف الصحي والتوعية بخطورة إلقاء المخلفات بشبكات الصرف الصحي، والذي يؤدي إلى إنسدادها وحدوث أعطال بها مما يضطر الشركة إلى قطع المياه عن المنازل للتعامل مع إصلاح تلك الأعطال وإفساد فرحة المواطنين بالعيد.

كما تضمنت حملة التوعية توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية للمواطنين لتطبيقها خلال الفترة المقبلة مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

وفى وقت سابق أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، عن خطة استعداد الشركة لاستقبال عيد الفطر المبارك، مشيراً إلى أنها تشمل تشكيل غرفة طوارئ بمدن المحافظة ورفع درجة الاستعداد القصوى وإلغاء الإجازات بالنسبة للقيادات، وعمل ورديات مناوبة 24 ساعة لتوفير العدد اللازم لمجابهة أى مشاكل قد تطرأ فى الشبكات والمحطات.

وأكد مجاهد، على المسئولين بالاستعداد الجاد ومتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فوراً وخاصة المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو نوعية المياه وجودتها، محذراً بعدم إغلاق التليفونات المحمولة.

وأشار، إلى تواجد الكيميائيين بمعامل الشركة للقيام برفع العينات من المحطات والشبكات بصورة مستمرة واتخاذ اللازم فورا حيال وجود أى شكاوى، موضحًا أنه يجرى تلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار الـ24 ساعة عن طريق الخط الساخن 125 لشكاوى المياه والصرف الصحى من التليفون الأرضي ورقم 01200288880 من التليفون المحمول.


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