مياه البحر الأحمر تجرى حملات توعية لرشيد المياه خلال عيد الفطر المبارك

البحر الأحمر- عماد عرفة

تجرى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، تنفيذ عدة حملات توعية ميدانية بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث يتم توعية المواطنين بأهمية المياه وضرورة ترشيد استهلاكها وحث المواطنين علي عدم اهدار مياه الشرب.

كما وزعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، مطبوعات وهدايا رمزيه تحمل رسائل توعية بترشيد استهلاك مياه الشرب وكذلك التعريف بالخدمات التي تقدمها الشركة وفى مقدمتها خدمة الخط الساخن 125 والذي يعمل طوال 25 ساعه لتلقى استفسارات وشكاوى المواطنين والتعامل معها على الفور.

وكان أجرى المهندس محمد عيسى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر جولة تفقدية على مواقع الشركة لمتابعة سير العمل بها و التأكيد على انتظام العمل.

وأكد رئيس الشركة خلال جولته علي الالتزام بكافة معايير التشغيل والصيانة بجميع مواقع الشركة لتأمين وصول المياه للمواطنين واستمرارية تحسين مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي التي يتم تقديمها لأهالي المحافظة.