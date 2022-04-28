موجز الاقتصاد: انخفاض أسعار الذهب فى مصر 15 جنيها وعيار 21 بـ1095 جنيها

كتب أحمد حسن

نشر موقع "اليوم السابع" اليوم الخميس 28 – 4-2022 مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة ومن بينها " انخفاض سعر الذهب في مصر 15 جنيها، و9.1 مليار دولار قيمة الصادرات السلعية خلال الربع الأول من عام 2022 بزيادة 20%.

انخفاض أسعار الذهب فى مصر 15جنيها وعيار 21 بـ1095 جنيها

شهدت أسعار الذهب في البورصة العالمية مستهل تعاملات اليوم تراجعا كبيرا بأكثر من 25 دولارا لتنزل أونصة الذهب اليوم إلي مستويات 1885 دولار مقابل 1910 دولار، وذلك بسبب ارتفاع عائد السندات الأمريكية وقوة الدولار، وهو ما تسبب في تراجع أسعار الذهب في مصر حوالي 15 جنيها.

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مليار دولار قيمة الصادرات السلعية خلال الربع الأول من عام 2022 بزيادة 20

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية غير البترولية بلغت خلال الربع الاول من عام 2022 ( يناير – مارس ) 9 مليار و176 مليون دولار مقابل 7 مليار و671 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بفارق مليار و505 مليون دولار محققة نسبة زيادة بلغت 20%.

الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة العاملين بصندوق تأمين شركة مصر للزيوت

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 1812 لسنة 2022 باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مصر للزيوت والصابون.

الإحصاء: 69.2٪ نسبة العاملين بأجر دائم في مصر عام 2021

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء اليوم الخميس بيانا صحفيا بمناسبه اليوم العالمي للعمل الذي يحتفل به في الأول من مايو من كل عام، ويعود تاريخ عيد العمال لعام 1869 حيث شكل قطاع الملابس في ولاية فيلادلفيا الأمريكية ومعهم بعض عمال الأحذية والأثاث وعمال المناجم.

"جمارك السويس" تفرج عن 1314 سيارة بقيمة 258 مليون جنيه خلال مارس الماضى

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ على نحو يُسهم فى تحسين الأداء بالإدارات الجمركية، وتقليل زمن الإفراج الجمركى، وتلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.

التنظيم والإدارة ينتهي من دراسة التسوية لـ45 موظفا بمديرية التربية والتعليم ببورسعيد

انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من دراسة إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ "التسوية" لـ 45 موظفا بمديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، وقام الجهاز بإرسال موافقته إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.

العربية: انكماش الاقتصاد الأمريكى بشكل غير متوقع بنسبة 1,4% فى الربع الأول

ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، انكماش الاقتصاد الأمريكي بشكل غير متوقع بنسبة 1,4% في الربع الأول، في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية.

رانيا المشاط: محفظة مجموعة البنك الدولى الاستثمارية بمصر تضم 16 مشروعا تنمية حاليا

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أكسيل فان تروتسنبيرج، المدير المنتدب لشؤون العمليات بالبنك الدولي، وعدد من قيادات البنك، وذلك خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين 2022، في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث شهد اللقاء مباحثات حول المشروعات الجاري تنفيذها بالشراكة مع البنك الدولي في إطار جهود التعاون الإنمائي، والشراكات المستبقلية، ومناقشة دور البنك الفترة المقبلة في تعزيز رؤية الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.