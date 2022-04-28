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مفتى القدس: صلاة عيد الفطر الساعة السادسة وخمس وعشرون دقيقة

الخميس، 28 أبريل 2022 09:34 ص
مفتى القدس: صلاة عيد الفطر الساعة السادسة وخمس وعشرون دقيقة مفتى القدس
وكالات الأنباء

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أعلن المفتى العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، أن موعد صلاة عيد الفطر لهذا العام 1443ه، الساعة السادسة وخمس وعشرون دقيقة صباحاً، حسب التوقيت الصيفى للمسجد الأقصى المبارك.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، حث المفتي العام، المواطنين على زيارة عائلات الشهداء والجرحى والأسرى، وشد أزرهم، والتواصل مع ذويهم وأرحامهم، مذكراً المواطنين بضرورة الإسراع في إخراج صدقة الفطر، وزكاة أموالهم، مشيرا إلى أنه يجب إخراجها قبل أداء صلاة العيد، لنيل أجرها، وحتى يتيسر للمحتاجين الاستفادة منها، وتأخيرها عن هذا الموعد يخرجها عن وصف صدقة الفطر، إلى مجرد صدقة من الصدقات.

 


القدس

مفتى القدس

عيد الفطر

صلاه عيد الفطر

المسجد الاقصى

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