مطار مرسى علم الدولى يستقبل 4 رحلات طيران دولية اليوم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الخميس، 4 رحلات طيران دولية تصل المطار على مدار ساعات اليوم، أغلبها أوروبية، ضمن 98 رحلة طيران دولية يستقبلها المطار خلال الأسبوع، بداية من السبت الماضي وحتى غدا الجمعة.
وأوضحت كشوف رحلات الطيران الأسبوعية لمطار مرسى علم الدولى وصول 94 رحلة طيران دولية أوروبية و4 رحلات داخلية، ومن بين الرحلات الأوربية 3 رحلات من بلجيكيا و5 من المطارات الهولندية، و19 رحلة إيطالية.
كما تصل أعلى معدلات الوصول خلال الأسبوع من المطارات الألمانية بواقع 23 رحلة طيران و18 من التشيك و19 رحلة بولندية و3 سويسرية ورحلة من فرنسا وأخرى من لكسمبورج ورحلتين من رومانيا.
مطار مرسى علم الدولى يستقبل 4 رحلات طيران دولية اليومالخميس، 28 أبريل 2022 06:00 ص
مطار مرسى علم
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يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الخميس، 4 رحلات طيران دولية تصل المطار على مدار ساعات اليوم، أغلبها أوروبية، ضمن 98 رحلة طيران دولية يستقبلها المطار خلال الأسبوع، بداية من السبت الماضي وحتى غدا الجمعة.
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