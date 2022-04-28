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مصرع شخص وإصابة 2 إثر انقلاب سيارة بطريق الواحات

الخميس، 28 أبريل 2022 01:48 م
مصرع شخص وإصابة 2 إثر انقلاب سيارة بطريق الواحات حادث - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقي شخص مصرعه وأصيب شخصان في انقلاب سيارة أعلى طريق الواحات الصحراوى ، وعلى الفور انتقل رجال المرور و سيارات الإسعاف الى المكان و تم نقلهم الى المستشفى.

 

تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا بوقوع حادث بالكيلو 64 اتجاه طريق (الواحات - أكتوبر) بنطاق مدينة 6 أكتوبر، وانتقل رجال المرور إلى موقع الحادث، وتبين انقلاب سيارة ملاكي، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة اثنين أحدهما مجند نقل إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي بينما رفض الثاني نقله وغادر بمفرده.

 

تم تجنيب آثار الحادث، وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

 

 


إدارة المرور

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طريق الواحات

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