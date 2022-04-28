اليوم السابع
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"مدينة اليخوت".. فسحة حلوة على شاطئ البحر الأحمر للمصريين والأجانب

الخميس، 28 أبريل 2022 02:30 ص
"مدينة اليخوت".. فسحة حلوة على شاطئ البحر الأحمر للمصريين والأجانب "مدينة اليخوت" أهم مكان ترفيهى بالغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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رصد اليوم السابع إقبال المواطنين والسياح الاجانب ليلا على منطقة اليخوت بالغردقة للتنزه بأكبر وأشهر أماكن التنزه في مدينة الغردقة والتي يقصدها السياح الاجانب والمصريين وخاصة في فترات المساء، والتي تعد من اهم المناطق الترفيه في الغردقة.

وتجتمع مئات اليخوت واللنشات السياحية المختلفة داخل مدينة اليخوت والتى تعد أشهر نقطة انطلاق للنشات السياحية كل صباح إلى الجزر البحرية المختلفة والرحلات البحرية لممارسة الرياضات البحرية منها الغوص.

وتشهد مدينة اليخوت أو مارينا الغردقة تجمعات كبيرة من السياح الأجانب والمصريين الذين ينطلقون إلى رحلات بحرية مختلفة ومنها رحلات السفارى التى تبحر إلى أماكن الغوص البعيدة والتى تستغرق عدة أيام يتم ممارسة رياضة الغوص فيها لمدة أكثر من أسبوع.

كما تشهد تلك المنطقة فى فترات المساء إقبال كبير من المواطنين والسياح للتنزه بها حيث يوجد بتلك المنطقة عدد كبير من الكافيهات والبازارات السياحية وسوق تجارى سياحى حيث يلتقط السياح صور تذكاريه لهم خلال تواجدهم فيها.

وتنظم شركات السياحية يوميا رحلات سياحية صباحية ومسائية لتلك المنطقة في إطار رحلات جولات البلد التي تنظمها الشركات كرحلات ترفيه ورحلات ثقافيه لزوارها على رأس أماكن الزيارات منطقة مارينا الغردقة أو مدينة اليخوت بالغردقة .
 

اهم مكان ترفيهي بالغردقة
اهم مكان ترفيهي بالغردقة

 

مدينة اليخوت ليلا بالغردقة
مدينة اليخوت ليلا بالغردقة

 


 

 


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