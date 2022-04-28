محافظ قنا يجرى جولة تفقدية بمشروعات الأمن الغذائى بالمعنا.. صور

قنا صابر سعيد

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جولة تفقدية لمحطة الألبان رقم 1، بمشروعات الأمن الغذائي بمنطقة المعنا بمدينة قنا لمتابعة سير العمل بها، رافقه خلالها المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية.

وقال محافظ قنا، إنه يتم توفير لحوم بقرية بلدية من مزرعة الألبان بسعر مخفض 100 جنيه للكيلو بمنافذ الوحدات المحلية والقروية بمختلف مراكز المحافظة وذلك فى إطار حرص المحافظة على توسيع قاعدة المستفيدين من منتجات مشروعات الأمن الغذائى فى المدن والقرى ، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وأضاف الداودى، أن تطوير مشروعات الأمن الغذائي يأتي تماشيا مع خطة الدولة في تحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي لا سيما فيما يتعلق بالسلع الرئيسية التي يحتاجها المواطن بأسعار مخفضة عن مثيلتها في السوق المحلي لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتعظيم الاستفادة الموارد المتاحة بالمحافظة تلبية لاحتياجات المواطنين بمختلف مدنها، فضلا عن البعد الاجتماعي لهذه المشروعات في استيعاب العديد من فرص العمل المناسبة للشباب القنائي مما يساهم ذلك في تحقيق نوع من التنمية المستدامة بالمحافظة.

يذكر أن المحافظة تمتلك منظومة متكاملة لإنتاج السلع الغذائية التي يحتاجها المواطن القنائي والتي تتمثل في مشروعات الأمن الغذائى بمنطقة المعنا والتي تضم مشروعات "محطة الألبان رقم 1، محطة الألبان رقم 2، و مزرعة النخيل والصوبات الزراعية، ومشروع إنتاج البيض، ومصنع منتجات الألبان، والمزرعة السمكية، والمجزر الآلى للدواجن، ومشروع تسمين الدواجن"، بالإضافة إلى مصنع العلف ومحطة تسمين العجول بقرية المراشدة بمركز الوقف.