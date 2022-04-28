محافظ قنا يستقبل 31 مواطنا بمكتبه من مختلف المراكز للاستماع إلى شكاواهم

قنا - صابر سعيد

واصل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام للمحافظة، استقبال المواطنين بمكاتبهم للاستماع إلى شكواهم وبحث الحلول المناسبة لها، وذلك بحضور حسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعى.



وأوضح محافظ قنا، أنه تم استقبال 31 مواطنا من مختلف مراكز المحافظة، والاستماع إلى شكاواهم، التى تنوعت بين طلبات الحصول على معاش "تكافل وكرامة"، وتظلمات تقنين أراضي، وطلبات خاصة بالتربية والتعليم، وطلبات علاج على نفقة الدولة، والحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، وطلبات أخرى متنوعة، مشيرا إلى أنه تمت الاستجابة للعديد من الطلبات التى تقدم بها المواطنين اليوم، كما تم إحالة بعض الطلبات التى تحتاج للدراسة إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة؛ والعمل على حلها فى أقرب وقت ممكن.



وأضاف الداودى، أنه من واجبنا كمسئولين السعى نحو إعطاء كل مواطن حقه مع الحفاظ على حقوق الدولة تأكيدا على مبدأ سيادة القانون، مشيرا إلى أن التواصل مع المواطن بشكل مباشر يحقق مزيدا من الشفافية ويبنى جسور الثقة بين المواطن والدولة.