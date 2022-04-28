محافظ بنى سويف يفتتح معرض" أهلاً بالعيد"

افتتح الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، معرض "أهلاً بالعيد" الذى تقيمه المحافظة ضمن خطتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، لتوفير احتياجات المواطنين من الملابس الجاهزة والسلع الغذائية واللحوم التى يزداد عليها الطلب خلال أيام العيد، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير كافة سبل الدعم الكامل للتخفيف عن كاهل المواطنين فى المواسم والمناسبات الدينية المختلفة.

ويشارك فى إقامة وتنظيم المعرض الغرفة التجارية والتموين، الشركة المصرية، جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ، ومشروع الدواجن، المجلس القومى للمرأة، التعليم الفني، جمعية شباب الخير، فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف،ومصنعى الصعيد للخضراوات ببياض العرب و الهزاز للبلاستيك بمجمع الصناعات بشرق النيل، وذلك بالتوازى مع خطة المحافظة التى يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات المشاركة وتتركز على التوسع فى إقامة منافذ ثابتة ومتنقلة لبيع السلع على مستوى المراكز.

وتفقد المحافظ أقسام المعرض المقام خلف مبنى الصالون الأخضر بجوار حديقة النصر، للاطمئنان على توافر كافة السلع الأساسية ومستلزمات العيد من اللحوم البلدية والمجمدة والدواجن والكعك والبسكوت وكافة السلع الغذائية الأساسية والملابس الجاهزة والأحذية ولعب الأطفال والمخللات بأسعار مخفضة عن مثيلتها فى الأسواق، حيث حرص المحافظ على تهنئة المواطنين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، واستمع إلى آراء المواطنين داخل المعرض عن جوده المعروضات ومدى رضائهم عن الأسعار.

كما تفقد المعرض الذى تقيمه المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بالتعاون مع الوحدة الاقتصادية، حيث يتم عرض المنتجات التى تم إنتاجها من خلال مجموعات السيدات التى تم تدريبها ضمن برنامج تنمية الأسرة والمرأة المعيلة الذى تم تنفيذه تحت رعاية محافظ بنى سويف بقرى حياة كريمة، وحاليا تم انشاء ورش عمل داخل مقر المنظمة لتدريب السيدات على انتاج الأحذية والشنط والملابس التى يتم بيعها بالمجان للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بمناسبة عيد الفطر المبارك .

وأكد المحافظ على أهمية الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والالتزام بالتدابير الوقائية لتفادى الزحام فى ظل الإقبال المتوقع على تلك المعارض مع التأكيد على حسن التعامل مع المترددين على المعارض والحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعى ضمن خطة المحافظة للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا ومراعاة تلك الإجراءات فى أعمال تجهيز وإقامة المعارض فضلا عن مراجعة اشتراطات الأمن والسلامة والالتزام بالإرشادات التوعية التى أقرها الطب الوقائى بمديرية الصحة بجانب تكثيف المتابعة الدورية من الأجهزة الرقابية والتفتيشية للتأكد من جودة السلع والمنتجات ومطابقتها للمواصفات.

حضر الافتتاح هانى الجويلى رئيس المدينة ، حسن جعفر رئيس الغرفة التجارية ببنى سويف، والدكتور علاء سعيد رئيس وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة، هالة عبد المقصود فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف، محمد سيد رئيس جمعية شباب الخير، ومسؤولى التموين والتربية والتعليم والمجلس القومى للمرأة وعدد من التنفيذيين ومسؤولى الشركات والمصانع المشاركة فى المعرض.



جانب من جولة محافظ بنى سويف

جولة محافظ بنى سويف بالمعرض

محافظ بنى سويف يتابع تفقد الملابس بالمعرض

محافظ بنى سويف يتفقد المعروضات

محافظ بنى سويف يتفقد الملابس المعروضة بالمعرض

محافظ بنى سويف يتفقد الملابس المعروضة بالمعرض (12)

محافظ بنى سويف يتفقد جودة الملابس

محافظ بنى سويف يتفقد قسم المخلالات

محافظ بنى سويف يتفقد قسم المنتجات الغذائية

محافظ بنى سويف يتفقد محلات الجزارة بالمعرض