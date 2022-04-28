محافظ أسيوط يناقش نسب تنفيذ الخطة الاستثمارية لعام المالى 2021/2022

أسيوط - فريق المحافظات

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماعًا لمتابعة نسب تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية خلال الربع الأخير من العام المالى الحالى 2021 /2022 ومعدلات تنفيذ تلك المشروعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة والعمل على تحقيق التنمية فى مختلف القطاعات تماشيًا مع الجهود المبذولة للدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين وتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة .

جاء ذلك بحضور اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومسئولى الخطة والموازنة بالمحافظة.

حيث ناقش المحافظ خلال الاجتماع نسب التنفيذ ومعدلات الأداء للخطة الاستثمارية وما تضمنته من اعتمادات ومصروفات لتنفيذ المشروعات التنموية بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة وفقًا للاحتياجات الفعلية والأولويات للمديريات الخدمية والوحدات المحلية بما يحقق الصالح العام وخدمة المواطنين.

وشدد اللواء عصام سعد على سرعة تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة بالمراكز والمدن والمديريات الخدمية طبقا للجداول الزمنية المقررة ورفع معدلات الأداء ومتابعة التزام الشركات المنفذة بالجدول الزمنى المحدد لإنهاء تلك المشروعات مع إعداد تقارير وافية بما تم تنفيذه فى الخطة ومتابعة المشروعات الجارى تنفيذها خاصة الخدمية التى تتماشى مع احتياجات المواطنين والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية وفقًا للجودة المطلوبة ومحاسبة كل من يتخاذل فى تنفيذ الخطط المقررة لدخول تلك المشروعات الخدمة فى أسرع وقت ممكن لضمان الاستفادة القصوى منها.

وأكد المحافظ على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات وتحقيق الخطط الموضوعة بكافة القطاعات والتى تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين بقرى ونجوع ومراكز المحافظة وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 مشيرًا إلى ضرورة تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والتنسيق فيما بينها لتذليل كافة المعوقات التى تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام دون تقصير أو تخاذل فى أى قطاع من القطاعات الموجودة بالمحافظة.