كيفية اختيار النظام الغذائي المثالي وفقا لجيناتك

كتبت إيناس البنا

أظهرت لنا عدة عقود من أبحاث التغذية أنه لا يوجد نظام غذائي واحد يناسب الجميع، وبالتالي، فإن التغذية الصحية التي تنطبق على الجميع لا تناسب أي شخص.

وفقا لموقع " heslthsite"، تلعب العديد من العوامل دورًا في سبب حدوث ذلك، لكن السبب الرئيسي له علاقة بجيناتنا أو تركيبتنا الجينية، تحدد الاختبارات الجينومية التفاعل بين الجينات والتغذية والصحة، ويساعد في تخصيص النظام الغذائي والتغذية ويوفر لك مخططًا للصحة المثلى.

ما الذي تقيمه الاختبارات الجينية؟



تحدد الاختبارات الجينية خصوصيات الحمض النووي لدينا، من حيث التغيير في الكروموسومات لدينا، والجينات و / أو البروتينات المرتبطة بها. تفحص اختبارات DNA Nutrigenetic جينات ومتغيرات هذه الجينات المشاركة في مغذيات معينة .

ما الذي يمكن أن يخبرك به الاختبار الجيني؟



يمكن أن يكشف الاختبار الجينى عن مجموعة واسعة من المعلومات، من أسلافك إلى تاريخك الصحي والعائلي، على سبيل المثال، يمكن للاختبار الجيني فحص وتشخيص الأمراض المعقدة، ومعرفة المخاطر والاستعداد للمرض ، وتحديد أنماط الأمراض الوراثية وحتى المساعدة في إنشاء دورة تدريبية حول العلاج. يمكن أن يكشف عن نزعة لنقص المغذيات أو السمية ، والحساسيات الغذائية ، وحتى ما إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بأمراض مرتبطة بالتغذية.

اختبار الجينوم والتغذية



فيما يلي بعض الطرق التي يمكن أن يساعدك بها اختبار الجينوم في الحصول على التغذية الصحيحة والوصول إلى أهدافك الصحية.

تعرف على جيناتك



عندما تعرف الشفرة الجينية الخاصة بك ، وبالتحديد الاختلافات الجينية التي قد تكون لديك ، يمكن أن تساعدك على فهم أفضل لكيفية استجابة جسمك للعوامل البيئية، هناك ارتباط وثيق بين الجينات والبيئة الخارجية، وبالتالي فإن نوع البيئة المقدمة، من المحتمل أن يكون هناك تغيير في التنظيم والتعبير عن جينات معينة، سيساعدك هذا على فهم الأطعمة التي تتناولها والتمرين الذي يجب عليك القيام به والمزيد. ستساعدك الاختبارات الجينومية على اكتساب الوضوح حول كيفية إدارة جسمك للالتهابات أو ما إذا كان فقدان الوزن يمثل تحديًا بالنسبة لك.

تعرف على الأسباب الجذرية للحالات المزمنة



عندما تكتسب وضوحًا بشأن الأنواع الصحيحة من الطعام الذي يجب أن تتناوله ، سيكون لديك نهج أكثر تركيزًا في الرعاية الصحية الخاصة بك. على سبيل المثال ، إذا أظهر الاختلاف الجيني أن خلاياك تواجه صعوبة في التخلص من السموم ، فيجب عليك اتخاذ خيارات نمطية معينة حيث تقلل من السموم. يمكن أن تساعد الاختبارات الجينومية في علاج الأمراض من خلال معرفة الأسباب الجذرية بدلاً من التركيز على الأعراض.

اختيار خيارات الطعام الجيد



أحد التغييرات الصحية المؤثرة التي يمكنك الحصول عليها من خلال الاختبارات الجينية هو "ماذا" و "كيف" تأكل. ستعرف النظام الغذائي الذي يتوافق بشكل أفضل مع جيناتك مع الاختبار الجيني.

يمكن أن يؤدي الحصول على نظرة ثاقبة في علم الوراثة الخاص بك إلى تحديد النصيحة الغذائية التي يجب عليك اتباعها، على سبيل المثال، هل ستعرف ما إذا كانت القهوة أو الشاي مفيدة لك؟ هل يجب أن تأكل منتجات الألبان أم لا؟ هل تحتاج إلى عدد أكبر من الفيتامينات أو المعادن؟ يمكن أن يساعدك اختبار الجينوم في تخصيص نظامك الغذائي بحيث يحصل جسمك على أفضل تغذية.

تحقيق الفحص المستهدف



بالإضافة إلى فهم النظام الغذائي الذي يناسبك وكيف سيستجيب نظامك له ، يمكن أن تساعدك الاختبارات الجينية أيضًا على فهم أسباب المرض. من خلال معرفة السبب الدقيق ، يمكنك اختيار خيار أفضل للفحص والاختبار المستهدفين. بدلاً من البحث عن إجابات ، سيعرف مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بالضبط مكان البحث عن المرض ونوع العلاج الذي يجب تقديمه.