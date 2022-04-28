اليوم السابع
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الخميس، 28 أبريل 2022 02:13 م
أكرم القصاص
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كوريا الجنوبية تعتزم إرسال إمدادات من الغاز الطبيعى لأوروبا لتخفيف أزمة الطاقة

الخميس، 28 أبريل 2022 01:38 م
كوريا الجنوبية تعتزم إرسال إمدادات من الغاز الطبيعى لأوروبا لتخفيف أزمة الطاقة غاز - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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قال مسؤولون بكوريا الجنوبية ، اليوم الخميس، إن كوريا تعتزم إرسال جزء من إمداداتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا للمساعدة في تخفيف أزمة الطاقة بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية ، ويأتي ذلك نتيجة تزايد المخاوف بشأن اضطرابات إمدادات الغاز الطبيعي في أوروبا وسط الأزمة الأوكرانية المستمرة، حيث تعد روسيا أكبر مزود للغاز إلى أوروبا.
 
وأوضح مسؤول بوزارة الصناعة في تصريح وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية ، أن بلاده قررت تحويل بعض شحناتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، لأن سول لديها "فائض" لمثل هذا الدعم في فصل الربيع.
 
وقال مسؤول آخر إن القرار اتخذ على ما يبدو بناء على طلب من الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية.

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