كل ما تريد معرفته عن دور البريد لإصدار كارت المواطن الموحد

كتبت هبة السيد

وقعت الهيئة القومية للبريد، بروتوكول تعاون الأسبوع الماضي ، بشأن اصدار كارت المواطن الموحد، وذلك فى إطار بناء اقتصاد رقمي آمن وميسر يخدم جميع المواطنين بما يضمن تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية.



إليك كل ما تريد معرفته عن دور البريد:

يمكن جميع المواطنين من سداد كافة المدفوعات الحكومية وغير الحكومية بكل سهولة ويسر.

يساهم في تحقيق الشمول المالي والتحول إلى مجتمع أقل إعتماداً على أوراق النقد.

دور الهيئة القومية للبريد يتمثل في تقديم خدمات اصدار وإدارة دورة حياة الكارت.

خدمات إدارة شبكة نقاط البيع وادارة دورة حياة التطبيقات الخاصة بنقاط البيع المتاحة على الكارت

إدارة المعاملات الخاصة باستخدامات الكارت وخدمات الدفع غير النقدي.

خدمات تسليم الكارت للمواطنين وخدمات الدعم للمواطنين عبر الكول سنتر 16789.