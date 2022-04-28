نهير عبد النبى

تشوهات الأجنة من الأمور التى يتعرض الأطفال حديثو الولادة قد يكون عدم اكتمال نموه وفقدان زراع أو قدم أو غيرها من التشوهات الأخرى، وحسب ما ذكره موقع clevelandclinic قد يكون بسبب خلل كيميائي مثل بيلة الفينيل كيتون وهو (عيب في تفاعل كيميائي يؤدي إلى تأخر في النمو).

يمكن أن يولد طفلك بعيب خلقي واحد مثل الشفة الأرنبية (فجوة في الشفة العليا) أو عيوب خلقية متعددة مثل الشفة المشقوقة والحنك المشقوق (ثقب في سقف الفم) معًا ، أو حتى شق الشفة والحنك المشقوق مع عيوب في الدماغ والقلب والكلى.

وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم اليوم السابع كل ما تريد معرفته عن تشوهات الأجنة وهى:

س:ما هي الأمثلة الأخرى لتشوهات الأجنة؟

رتق الاثني عشر ، انسداد في الأمعاء الدقيقة، يمكن أن يسبب استسقاء السوائل (زيادة السوائل حول الطفل أثناء الحمل)، مما قد يزيد من خطر الولادة المبكرة يرتبط أحيانًا بمتلازمات وراثية أخرى.

تشوه داندي ووكر ، وهو تطور غير طبيعي للحفرة الخلفية (مساحة في جمجمة طفلك) والمخيخ (جزء من الدماغ). يمكن أن يسبب هذا العيب الخلقي مجموعة متنوعة من المشاكل.

عيوب الأطراف ، والتي تحدث عندما يلتف السلى الجنيني (البطانة الداخلية للكيس الأمنيوسي) حول أجزاء من الجنين (مثل الإصبع أو القدم).\

س:ما الذي يسبب التشوهات الخلقية؟

لا يعرف الخبراء السبب الدقيق لمعظم العيوب الخلقية ، ولكن بعض الأسباب هي:

-عوامل وراثية.

-عدوى أثناء الحمل.

-التعرض للمخدرات أثناء الحمل.

س:كيف تؤثر الجينات والكروموسومات على العيوب الخلقية؟

حوالي 20٪ من العيوب الخلقية ناتجة عن عوامل وراثية ، وتنقسم الأسباب الجينية للعيوب الخلقية إلى ثلاث فئات عامة:

-شذوذ الكروموسومات.

-عيوب الجين الواحد.

-متعددة العوامل.

تحتوي كل خلية من خلايا جسم الإنسان على 46 كروموسومًا ، ويحتوي كل كروموسوم على آلاف الجينات، ويحتوي كل جين على مخطط يتحكم في تطوير أو وظيفة جزء معين من الجسم، وبالتالي فإن الأشخاص الذين لديهم عدد كبير جدًا من الكروموسومات أو عدد قليل جدًا منهم سوف يتلقون رسالة مختلطة فيما يتعلق بالتطور والوظيفة التشريحية.

س:كيف تؤثر العوامل البيئية مثل العدوى والأدوية على العيوب الخلقية؟

يمكن أن تزيد العوامل البيئية من خطر الإجهاض أو العيوب الخلقية أو قد لا يكون لها أي تأثير على طفلك على الإطلاق، اعتمادًا على النقطة التي يحدث فيها التعرض أثناء الحمل.

يمر طفلك النامي بمرحلتين رئيسيتين من التطور بعد الحمل المرحلة الأولى ، أو مرحلة الجنين ، تحدث خلال الأسابيع العشرة الأولى بعد الحمل، وتتشكل معظم أجهزة وأعضاء الجسم الرئيسية خلال هذا الوقت.

المرحلة الثانية ، أو المرحلة الجنينية ، هي الفترة المتبقية من الحمل، فترة الجنين هذه هي فترة نمو الأعضاء والجنين بشكل عام،و يكون طفلك في طور النمو أكثر عرضة للإصابة خلال مرحلة الجنين عندما تتطور الأعضاء في الواقع ، يمكن أن تسبب العدوى والأدوية أكبر ضرر عندما يحدث التعرض بعد أسبوعين إلى 10 أسابيع من الحمل.

يمكن أن يزيد داء السكري والسمنة من خطر إصابة طفلك بعيوب خلقية، و قد يقترح مقدم الرعاية الصحية الخاص بك أن تبذل قصارى جهدك لإدارة هذه الحالات قبل الحمل.