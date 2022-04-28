اليوم السابع
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كبسولة × القانون.. لو ارتكبت جريمة وعملت نفسك مجنون هيتم فحص قواك العقلية

الخميس، 28 أبريل 2022 08:00 م
كبسولة × القانون.. لو ارتكبت جريمة وعملت نفسك مجنون هيتم فحص قواك العقلية أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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خلال نظر العديد من القضايا يلجأ دفاع المتهمين للتشكيك في القوى العقلية للمتهمين، ففى القضية الأخيرة التي تم فيها محاكمة سفاح الجيزة في واقعة قتل زوجته فاطمة زكريا شكك دفاعه في قوى موكله العقلية، وتستخدم المحكمة حقها القانونى المخول فى المادة 338 من قانون الإجراءات لوضع المتهمين داخل مصحة نفسية حكومية لفحص قواه العقلية.

المادة 338 من قانون الإجراءات نصت على: إذا دعا الأمر إلى فحص حالة المتهم العقلية يجوز لقاضى التحقيق أو للقاضى الجزئى كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوسا احتياطيا تحت الملاحظة فى أحد المحال الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم إن كان له مدافع .

كما نصت ذات المادة في فقرتها الثانية على: ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوسا احتياطيا أن يأمر بوضعه تحت الملاحظة فى أى مكان آخر.


كبسولة × القانون

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الحوادث

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