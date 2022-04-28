قصور ثقافة الأقصر تنظم محاضرات حول دور الشاب والوعى الوطنى وسهرة رمضانية بالعديسات

الأقصر - أحمد مرعى

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى، وذلك فى ضوء سياسة وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم والتي تهدف إلى نشر الثقافة وتنمية المهارات الإبداعية.

وفى هذا الصدد عقد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة عن" دور الشباب والوعي الوطني" وتحدثت أسماء محمد مناع مدير مركز الإعلام بالأقصر سابقاً، عن ضرورة الوعي الوطني لدي الشباب لأنهم هم رجال الغد والمستقبل والإلمام بالقضايا الهامة علي المستوي الشخصي والعامة، وغرس القيم والمبادئ السامية في شخصية الشباب وبث روح الإنتماء والدفاع عن الوطن والمشاركة الفعالة في الحياة العامة، ووهب فرصة للتعبير عن تطلعتهم وتقوية إرادتهم في نشر الخير والعلم ونهضة البلد، بالإضافة إلى ذلك نفذت ورشة فنية عن "مظاهر عيد الفطر المبارك" مع مواهب القصر نفذها خالد حرزلله.

وأقام قصر ثقافة الأقصر إحتفالية بمناسبة شهر رمضان المبارك، قدمها الدكتور النوبي عبد الراضي مسئول بالثقافة، محاضرة بعنوان" صدق الأقوال والأفعال" وأوضح الدكتور النوبى عبد الراضى، التناقص بين القول والفعل والصدق وأهميته، والمطابقة بين القول والفعل، بجانب ذلك أعد عرض إنشاد ديني للمنشد يحيى بحر وألقى قصيدة "قمر سيدنا النبي"، وأعد أمسية شعرية للشاعر علي حسان وألقى قصيدة" تمزيق"، وبجانب ذلك أعد عرض فني لفرقه الأقصر للآلات الشعبية بقيادة الريس قرشي، بالإضافة إلى ذلك نفذت ورشة فنون تشكيلية رسم حر للأطفال نفذتها نفيسة عبد الرحيم.

كما نظم قصر ثقافة حاجر العديسات سهرة رمضانية، وتضمنت أمسية شعرية وأوضح الشاعر عبد الصبور سلطان نبذة قصيرة عن كتاب السلامية 100 عام من التنوير والتعليم، وتحدث الشاعر عبد الله مسعود مربعات من فن الواو، وألقى الشاعر عبد الغفور عبد الله قصائد من شعر العامية، الشاعر وليد الضوي وألقى قصيدة "من أوراق سقطت من دفتر الزمان"، الشاعر أحمد علي فضل وقصيدة بعنوان" رمضان يا شهر النصر"، وقدم عرض فني لفرقة الأقصر للآلات الشعبية بقيادة الريس قرشي وعرض لفرقة الإنشاد الديني للمنشد على السعدي، بالإضافة إلى ذلك أعد بالقصر ورشة حرف يدوية تطريز تنفيذ أسماء أحمد عربي.



قصور ثقافة الأقصر تنظم محاضرات حول دور الشاب والوعى الوطنى (1)



قصور ثقافة الأقصر تنظم محاضرات حول دور الشاب والوعى الوطنى (2)



قصور ثقافة الأقصر تنظم محاضرات حول دور الشاب والوعى الوطنى (3)



قصور ثقافة الأقصر تنظم محاضرات حول دور الشاب والوعى الوطنى (4)