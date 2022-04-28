ضبط 9 متهمين من بينهم 5 مصابين فى مشاجرتين بجرجا جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج ن السيطرة على مشاجرتين مختلفتين بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج الأولى بسبب الخلاف على حد فاصل للأرض والثانية بسبب خلافات الجيرة نتج عن المشاجرة الأولى إصابة 2 والثانية 3 تم ضبط طرفى المشاجرة إجمالي 9 متهمين من بينهم المصابين.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغين منفصلين الأول عن وجود مشاجرة ومصابين دائرة جرجا تبين أنها بين كل من " طرف أول " أبو زيد ر ع 33 سنة عامل مصاباً " بإشتباه كسر بعظام الجمجمة " ومرزوق ر ع 40 سنة عامل مصاباً " بجرح قطعي بالعضد الأيمن " وتم نقلهما لمستشفي سوهاج الجامعي.

وبين " طرف ثان " محمود ع م م 34 سنة جزار وشقيقه حسن ع م م 30 سنة جزار الطرفان يقيمان بذات الناحية تم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الثاني من الطرف الثاني سلاح أبيض " ساطور " وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلا منهما علي الأخر وإتهما الطرف الأول الطرف الثاني بإحداث إصابتهما بسبب خلافات علي الحد الفاصل بين أرضهما الزراعية

وجاء البلاغ الثانى بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصابين دائرة مركز جرجا تبين أنها بين كل من " طرف أول " هشام ع م ع - 35 سنة عامل مصاباً " برش خرطوش بالوجه ومحمد ع م ع 30 سنة عامل مصاباً " برش خرطوش بالقدم اليمني والوجه وابتسام ا ا - 19 سنة ربه منزل مصابه " برش خرطوش بالفخذ الأيمن وتم نقلهم لمستشفي سوهاج الجامعي.

وبين " طرف ثان " عمر ن ع ا ح 26 سنة سائق وناصر ع ا ح 55 سنة مزارع والطرفان يقيمان بذات الناحية وتم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني بندقية خرطوش وطلقة وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلا منهما علي الأخر واتهم الطرف الأول الأول من الطرف الثاني بإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته مما أدي لحدوث إصابتهم بسبب خلافات الجيرة.

تم تحرير محضرين بالواقعتين وتم تحريز السلاح المستخدم وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.