اليوم السابع
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أكرم القصاص
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ضبط 2.5 طن سردين مملح ودواجن غير صالحة للاستخدام بالمنوفية.. صور

الخميس، 28 أبريل 2022 01:56 م
ضبط 2.5 طن سردين مملح ودواجن غير صالحة للاستخدام بالمنوفية.. صور حملة رقابية بالمنوفية
المنوفية - فريق المحافظات

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تابع اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، جهود مديريات الطب البيطرى فى شن العديد من الحملات التفتيشية المفاجئة لإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة مدى توافر كافة السلع الغذائية ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمى خلال شهر رمضان المبارك.

 

وأفادت المهندسة مروة زهران رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور عن شن حملة تفتيشية ليلية بالتنسيق مع مديريات الصحة والطب البيطرى للمرور على محلات بيع اللحوم للتأكد من جودة المنتجات وصلاحيتها، أسفرت عن ضبط 550 كجم دواجن لحوم مصنعات غير صالحة للاستخدام الآدمى.

 

وفى ذات السياق، أشار الدكتور إبراهيم أبو الغار مدير مديرية الطب البيطرى بالمنوفية عن قيام إدارة المجازر بحملة تفتيشية مفاجئة بمدينة سرس الليان، أسفرت عن ضبط 2.5 طن سردين مملح غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن حيال المخالفين.

 

ومن جانبه، وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطرى لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات التجارية لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم حفاظاً على حقوق المواطنين وحمايتهم ضد أى تلاعب.

 

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الحملات التفتيشية المفاجئة لإحكام الرقابة على الأسواق
 
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 الحملات التفتيشية المفاجئة لإحكام الرقابة على الأسواق

 

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 الحملات التفتيشية المفاجئة لإحكام الرقابة على الأسواق
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 الحملات التفتيشية المفاجئة لإحكام الرقابة على الأسواق


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